В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что тёплая погода в Петербурге способствует распространению коронавируса. Об этом сообщает глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.
По словам Шляхто, в настоящее время главная задача состоит в том, чтобы координировать усилия ведомств.
"Наша главная задача – координировать усилия всех участников процесса: Комздрава, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, чтобы выработать основные подходы к борьбе с коронавирусной инфекцией",
—сказано в сообщении.
Шляхто отметил, что сейчас наступает благоприятный погодный период для распространения коронавирусной инфекции. Считается, что для распространения вируса "хорошей" погодой является температура от +2 до +8…+10 градусов тепла. Горожан просят быть осторожнее и беречь себя.
Ранее мы сообщали о том, что Пулково сокращает режим работы с 10 апреля.
Фото:pixabay
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Ну как же так? Ведь говорили, что вирус распадается от температуры. Плюс 14 градусов и он начинает исчезать. Теперь опять всё не слава Богу.
Можно предположить, что при темаературе от +2 до + 10 "коронавирусная зараза" распространяется быстрее,а при температуре + 11 и выше начинает исчезать?...
В Италии и Испании солнца и тепла больше! И это не помешало свалить с ног людей.