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Тёплая погода в Петербурге способствует распространению коронавируса
Сегодня, 15:19
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IRINA_CHALKINA

Тёплая погода в Петербурге способствует распространению коронавируса

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За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 44 новых случая заражения коронавирусом.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что тёплая погода в Петербурге способствует распространению коронавируса. Об этом сообщает глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто. 

По словам Шляхто, в настоящее время главная задача состоит в том, чтобы координировать усилия ведомств. 

"Наша главная задача – координировать усилия всех участников процесса: Комздрава, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, чтобы выработать основные подходы к борьбе с коронавирусной инфекцией",

—сказано в сообщении.

Шляхто отметил, что сейчас наступает благоприятный погодный период для распространения коронавирусной инфекции. Считается, что для распространения вируса "хорошей" погодой является температура от +2 до +8…+10 градусов тепла. Горожан просят быть осторожнее и беречь себя. 

Ранее мы сообщали о том, что Пулково сокращает режим работы с 10 апреля.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
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Аноним
Сегодня 16:12

Ну как же так? Ведь говорили, что вирус распадается от температуры. Плюс 14 градусов и он начинает исчезать. Теперь опять всё не слава Богу. 

 

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Плюс
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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 16:19

Можно предположить, что при темаературе от +2 до + 10 "коронавирусная зараза"  распространяется быстрее,а при температуре + 11 и выше начинает исчезать?...

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Плюс
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Аноним
Сегодня 16:33

В Италии и Испании солнца и тепла больше! И это не помешало свалить с ног людей.

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