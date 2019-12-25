За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 44 новых случая заражения коронавирусом.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что тёплая погода в Петербурге способствует распространению коронавируса. Об этом сообщает глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

По словам Шляхто, в настоящее время главная задача состоит в том, чтобы координировать усилия ведомств.

"Наша главная задача – координировать усилия всех участников процесса: Комздрава, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, чтобы выработать основные подходы к борьбе с коронавирусной инфекцией", —сказано в сообщении.

Шляхто отметил, что сейчас наступает благоприятный погодный период для распространения коронавирусной инфекции. Считается, что для распространения вируса "хорошей" погодой является температура от +2 до +8…+10 градусов тепла. Горожан просят быть осторожнее и беречь себя.

Ранее мы сообщали о том, что Пулково сокращает режим работы с 10 апреля.

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