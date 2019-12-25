Пулково сокращает режим работы с 10 апреля

Аэропорт ночью будет работать только на выход.

Петербургский аэропорт Пулково с 10 апреля сокращает режим работы на фоне ситуации с коронавирусом и прекращает обслуживать пассажиров в ночное время. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

Так с 10 и до 30 апреля аэропорт аэропорт будет обслуживать рейсы ежедневно с 08:00 до 23:00. В ночное время суток терминал будет работать только на выход. Вход в терминал будут открывать в 5:30, регистрация на утренние рейсы будет стартовать с 6:00. На вход Пулково будет закрываться в 23:30 и до 01:00 будет работать только на выход.

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Фото: Piter.TV