Россия уже прекращала возвращать своих граждан на родину 4 апреля.

Вывоз россиян из-за границы в регионы РФ временно приостановлен. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник в авиационных кругах.

Россия уже прекращала возвращать своих граждан на родину авиарейсами из других государств. Перелёты остановились в полночь 4 апреля. Однако с 7 апреля они возобновились. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, Москва взяла тайм-аут в этом вопросе на анализ данных застрявших туристов и продумывание логистики возвращения.

Самолет с застрявшими в США россиянами вылетел из Нью-Йорка. Также несколько десятков человек удалось вернуть из Таиланда и других стран. Теперь процесс возвращения застрявших российских туристов приостановлен вновь.

Ранее мы писали, что российских туристов из Таиланда доставят в Петербург спецрейсом.

Видео: Piter.TV