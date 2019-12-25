Раннее отдыхающие задержались в Таиланде из-за временной приостановки международного авиасообщения.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что российских туристов из Таиланда доставят в Петербург спецрейсом. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Ранее отдыхающие не смогли вылететь на родину из-за того, что в Таиланде временно приостановили международное авиасообщение. Известно, что компания "Аэрофлот" намерена выполнить сегодня сразу два рейса для возвращения россиян.

Планируется, что спецрейс из Бангкока приземлится в Пулково сегодня вечером.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки полицейские выявили трёх граждан, не соблюдавших самоизоляцию.

Фото:pixabay