За сутки полицейские выявили трёх граждан, не соблюдавших самоизоляцию

Двоих направили в пансионат "Заря", одного – в больницу Боткина.

За сутки полицейские выявили трёх граждан, не соблюдавших необходимые меры после заграничных поездок. Двоих нарушителей отправили в обсерватор пансионата "Заря" в Репино, третьего из-за повышенной температуры направили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции Василеостровского района выявили 23-летнюю уроженка Архангельска. Девушка вернулась 3 апреля из Норвегии, ей сразу же было выдано предписание о самоизоляции. При проверке оказалось, что домой девушка приглашала гостей и этим создавала потенциальную угрозу здоровью окружающих. В отношении девушки составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, теперь она находится в пансионате "Заря".

Полицейские проверили еще одного жителя Василеостровского района, 21-летнего уроженца города Кирова, который тоже вернулся в Петербург 3 апреля из Норвегии из учебной командировки. При проверке полицейских у молодого человека оказалась высокая температура, о чем он никуда не сообщил. Его направили в больницу Боткина.

Кроме того, в Калининском районе установлен 60-летний местный житель, вернувшийся из Турции 24 марта. Несмотря на предписание о соблюдении режима самоизоляции мужчина свободно передвигался на своем автомобиле, что стало известно полицейским. Мужчину также доставили в обсерватор пансионата "Заря" и составили в отношении него протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

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Видео: МВД