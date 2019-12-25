Определено влияние прививки от туберкулеза на заболеваемость COVID-19

Ученые проанализировали 178 стран и сравнили показатели смертности от коронавируса и наличие программ вакцинации БЦЖ.

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами, где данная программа не проводится. Об этом сообщило издание The IrishTimes.

Ученые проанализировали 178 стран и сравнили показатели смертности от коронавируса и наличие программ вакцинации БЦЖ. Оказалось, что в странах, где проводится такая вакцинация, за 15 дней заболеваемость составила 38 на один миллион человек. Там, где вакцинации нет, заболеваемость 358 на один миллион. Уровень смертности составил 4,28 на один миллион в странах с программами БЦЖ и 40 на один миллион в странах без программы.

Сами специалисты не ожидали увидеть такую большую разницу.

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