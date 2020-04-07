Британского премьера с коронавирусом перевели в интенсивную терапию

Состояние Бориса Джонсона улучшилось.

Британского премьер-министра с коронавирусом перевели в интенсивную терапию. Об этом сообщили "РИА Новости". Официальный представитель канцелярии правительства Великобритании рассказал, что состояние Бориса Джонсона улучшилось. Медики перевели пациента в палату, чтобы при необходимости оперативно предоставить ему искусственную вентиляцию легких.

Премьер получает всю помощь и благодарит национальную систему здравоохранения за работу прокомментировал представитель местного правительства

Ранее Джонсон попросил выполнять его рабочие обязанности главу МИД Доминика Рааба. Журналист телеканала ITV Роберт Пестон заметил, что премьер-министр находится в сознании и получает "кислородную поддержку". Это говорит о том, что Джонсону предоставляют специальную маску для облегчения дыхания.

Напомним, что Джонсон заявил о положительном тесте на коронавирус 27 марта. С того времени он ушел на самоизоляцию, но продолжал работать. В обращении к жителям страны от 3 апреля он рассказал, что у него сохраняется высокая температура и кашель. С 5 апреля чиновник находится под наблюдением медиков в больнице St Thomas в Лондоне.

Трамп уверен, что Джонсон справится с коронавирусом.