Причиной послужило то, что у премьера сохранялись симптомы коронавируса через 10 дней после того, как тест на инфекцию дал положительный результат.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса. Он прошёл кислородотерапию. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на местные СМИ.

Главу британского правительства госпитализировали не срочно - поездка в больницу Святого Томаса Джонсона оказалась мерой предосторожности. Медики отмечают, что премьер подвергает себя опасности, продолжая работать при заболевании коронавирусом.

5 апреля Бориса Джонсона госпитализировали. На этом настоял его лечащий врач. Причиной послужило то, что у премьера сохранялись симптомы коронавируса через 10 дней после того, как тест на инфекцию дал положительный результат.

Ранее Дональд Трамп заявил об уверенности в том, что Джонсон справится с коронавирусом.

Видео: Twitter/ Boris Johnson