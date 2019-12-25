Трамп уверен, что Джонсон справится с коронавирусом

Глава СШа пожелал британскому политику скорейшего выздоровления.

Дональд Трамп уверен, что Борис Джонсон справится с коронавирусом. Об этом президент США рассказал журналистам в воскресенье 5 апреля. Политик считает, что британскому коллеге удастся выздороветь.

Я надеюсь и уверен, что с ним все будет в порядке, он сильный и хороший человек прокомментировал Трамп

Напомним, что официальный представитель британского премьер-министра объявил, что Бориса Джонсона госпитализировали. Ранее у чиновника обнаружили коронавируса. В результате лечащий врач рекомендовал отправить Джонсона в больницу ради мер предосторожности. На Даунинг-стрит заметили, что Джонсон продолжает выполнять свои рабочие функции и возглавлять местное правительство. Он находится в контакте с кабинетом министров. При этом источники в прессе, близкие к руководству Великобритании, заявили, что Джонсона подключили к системе искусственной вентиляции легких.

Глава минздрава Британии заразился коронавирусом.

Видео: Youtube/ USA TODAY