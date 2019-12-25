Сейчас он находится в домашнем карантине.

Премьер-минист Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам политика, в последние сутки у него появились лёгкие симптомы.

И я получил положительный результат теста на коронавирус, - написал глава британского правительства.

Сейчас Борис Джонсон находится в домашнем карантине. Он продолжает работать с правительством при помощи видео-конференц-связи.

Ранее Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента.