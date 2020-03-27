Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил случай коронавируса в администрации главы государства. Сейчас там принимаются все необходимые санитарные эпидемиологические меры. Это, по словам Пескова, поможет вирусу не распространится дальше.

Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, - сказал чиновник.

По словам Пескова, это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности. Речь идёт о тестах на коронавирус, которые проходят все участники мероприятий с Путиным.

Ранее "Медуза" сообщила, что у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус.

Видео: YouTube / CBS News