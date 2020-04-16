Миссия завершилась капитуляцией фашистской Германии.

Берлинская операция началась 75 лет назад - 16 апреля 1945 года. Об этом напомнила "Российская газета". Советская армия направила в Берлин силы трех фронтов - 1-го и 2-го Белорусского, а также 1-го Украинского. В операции была задействована авиация, Балтийский флот и Днепропетровская военная флотилия.

Каждый фронт получил собственную задачу. Для 1-го Белорусского фронта целью стало занять территорию Берлина и обеспечить выход к Эльбе. Украинские военные должны были разгромить противника в районе Котбуса, а также захватить рубежи под названием Белиц и Виттенберг. Второй Белорусский фронт направился формировать реку Одер, громить штеттинскую немецкую группировку и отсекать столицу Германии от основных сил 3-й танковой армии. Во время Берлинской операции в небе над столицей Германии находилось большое количество дивизий и бригад противника, включая танковые и моторизованные отделения и три тысячи боевых самолетов. Немцы подготовили для СССР оборону из трех полос.

Ожесточенные бои 1-го Белорусского фронта велись с 5 часов утра 16 апреля. Военные использовали 143 зенитных прожектора для ослепления врагов. Первую оборону немцев удалось ликвидировать за 1,5 часа. Только к 18 апреля советским солдатам удалось пробить третью линию обороны. С 20 апреля начался штурм Берлина. Войскам 1-го Украинского фронта и 1-го Белорусского фронта удалось окружить противников. Полностью захватить врагов получилось к 25 апреля благодаря танковым соединениям около Потсдама. В тот же день 1-ый Украинский фронт форсировал Эльбу и соединился с американскими силами около Торгау.

К 15 часам дня 2 мая сопротивление в самом Берлине прекратилось. Капитуляцию Германии объявил генерал Гельмут Вейдлинг, который управлял операцией по обороне города. Бои с отдельными группировками немцев завершились к 5 мая. К 7 числу силы 1-го Белорусского фронта вышли к реке Эльбе. Акт о капитуляции Германии стороны подписали в ночь на 9 мая.

Напомним, что Красная армия лишилась 78,2 тысяч бойцов в ходе Берлинской операции. Еще 274 тысячи человек оказались ранены. За операцию более 600 советских военных получили звание Героя СССР, а 13 человек были представлены к этой награде во второй раз.

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены.

Фото и видео: Youtube/ British Pathé