Россия объявила о продаже ЗРК С-400 в Ирак

Россия объявила о готовности продажи ЗРК С-400 в Ирак. Об этом рассказали представители "Авива.про". Журналисты пояснили, что российские чиновники заявили о готовности поставить вооружение, как только Багдад направит запрос о собственной заинтересованности в технике. Издание ссылается на слова посла РФ в Ираке Максима Максимова. Спикер дал интервью арабскому журналу Аль-Ахад.
Нет сомнений в том, что последние события вызвали повышенный интерес к закупкам систем противовоздушной обороны, особенно системы С-400
прокомментировал дипломат
На данный момент официального запроса о покупке российского ЗРК от Ирака не поступало. Против данного соглашения выступает ряд других стран. По словам Максимова, сейчас рано раскрывать детали возможной сделки с Ираком. Российский дипломат напомнил, что Москва "удовлетворит просьбу, когда Ирак сделает такую ставку".
Напомним, что иракский комитет по безопасности и обороне подготовил документ, в котором всесторонне исследовал возможное одобрение покупки у России системы ПВО. Доклад направлен премьер-министру страны. По информации от Al-Masdar News, сейчас ожидается согласие чиновника на сделку.
США начали развертывание ЗРК Patriot на военной базе в Ираке.
Видео: Youtube/ Минобороны России
Обсуждение ( 0 )
Avia.pro это фейкометы. Если вы ссылаетелько на них, то и вы тоже