Военные разместят ЗРК в провинции Анбар.

США начали развертывание ЗРК Patriot на военной базе в Ираке. Об этом сообщили журналисты ливанского телеканала Al Mayadeen. Они отметили, что американцы устанавливают ЗРК на территории провинции Анбар. Там находится военная база Айн-аль-Асад, которой пользуется международная антитеррористическая коалиция. Ей управляют представители США. Со стороны Америки официальных комментариев по установке Patriot в Ираке не поступало.

Напомним, что еще 13 марта глава Центрального командования вооруженных сил США сообщил, что в ближайшее время начнется переброска американских ЗРК в Ирак.Кеннет Маккензи напомнил, что Patriot используется военными для перехвата ракет противника всех типов. Установка необходима для противодействия в регионе Ближнего Востока Ирану.

Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке.

Видео: YouTube/MILITARY CHANNEL