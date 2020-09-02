Военный эксперт оценил мощность Ту-160М.

В США назвали самый опасный военный самолет России. Автор американского издания Aviation Week & Space Technology считает, что такой статус получил Ту-160. Военный эксперт Петр Бутковский заметил, что сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности является самым крупным военным бортом в мире. В ближайшее время воздушное судно ожидает модернизация. Она еще больше усилит боевую мощь бомбардировщика.

Россия намерена оставить на вооружении Blackjack (Ту-160) до 2060-х годов Петр Бутковский, эксперт Aviation Week & Space Technology

Напомним, что контракт на поставку Ту-160М Минобороны РФ заключило в 2018 году. Самолеты должны быть поставлены на вооружение в 2021-2027 годах. Также за последнее время бомбардировщики совершили важные перелеты, включая Венесуэлу и ЮАР.

Появилось видео первого полета российского ракетоносца Ту-160М.

Видео: Youtube/Минобороны России