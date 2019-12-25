Полет состоялся 2 февраля на аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что в сети появилось видео первого полета российского ракетоносца Ту-160М. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Минобороны России.

Полет произвели ещё 2 февраля на аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Отметим, что Ту-160М также называют "Игорь Сикорский".

"Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Казанского авиационного завода – Анри Наскидянца", –сказано в сообщении.

Известно, что полет продолжался 34 минуты. Самолет поднимался на максимальную высоту 1500 метров.

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Видео:Минобороны РФ/YouTube