Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что глава государства Владимир Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Тзвестно, что свои должности покинули: генерал-майор полиции Аксенов Н. Н., начальник управления МВД по Амурской области, Генерал-майор полиции Афанасьев Н. Н., начальник управления МВД по Приморскому краю, Генерал-лейтенант Яхьев Р. Х., начальник Главного управления МЧС по Чеченской Республике и полковник юстиции Сарафанов А. Г., замруководителя Главного следственного управления СК по Московской области.

Причины, по которым президент снял с постов генералов, не раскрываются.

Ранее мы сообщали о том, что путин намерен полностью ликвидировать в России вузы-"пустышки".