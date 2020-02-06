Путин намерен полностью ликвидировать в России вузы-"пустышки"

На сегодняшний день в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается высокая концентрация ВУЗов.

В четверг, 6 февраля, глава государства заявил, что он намерен полностью ликвидировать в России вузы-"пустышки". Об этом глава государства заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки", —отметил он.

Президент намерен ликвидировать подобные учебные заведения как можно быстрее". Отмечается, что таких учебных заведений до сих пор очень много.

Ранее Путин заявил, что он против "расселения" вузов Москвы и Петербурга.