Путин против "расселения" вузов Москвы и Петербурга

На решение этих проблем выделят 70 млрд рублей.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что президент России Владимир Путин заявил, что идея "расселить" вузы Петербурга и Москвы неприемлемая. Об этом глава государства заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

При этом Путин заявил, что в столицах слишком много образовательных учреждений. На решение этих проблем выделят 70 млрд рублей.

"Сейчас это серьезный вызов для сбалансированного развития", —заявил Путин.

Также президент заявил, что число бюджетных мест в вузах регионов России с 2021 года будет ежегодно увеличиваться.

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Видео:mgimo/YouTbe