Провал демократов можно было предугадать заранее.

В Кремле отреагировали на провал демократов с импичментом Трампа. По мнению Дмитрия Пескова, подобная ситуация легко прогнозировалась заранее. Пресс-секретарь Владимира Путина не стал комментировать провал противников президента США. Об этом сообщили "РИА Новости".

Песков напомнил, что Россия не вправе вмешиваться во внутренние дела государства. Отношения между РФ и США могут улучшиться. Для этого американцам нужно прекратить использовать Москву как "главную пугалку". В Совете Федерации добавили, что ситуация с импичментом укрепила кандидатуру Трампа на новых выборах.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп выступит 6 февраля с заявлением по импичменту.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News