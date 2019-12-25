Сенат США провалил импичмент Трампа

Президента США не признали виновным ни по одному пункту.

Сенат США провалил импичмент Дональда Трампа по обоим пунктам. Президента страны не осудят и не отстранят от власти. Главу Белого дома сочли невиновным в превышении полномочий и препятствовании конгрессу. Процесс импичмента официально завершился. Об этом сообщили "РИА Новости".

Для признания вины Трампа требовалось две трети голосов сенаторов. Изначально большинство республиканцев не собирались доводить до отставки президента. Однако делом занялись в палате представителей в декабре 2019 года. Голосами двух демократов вынесено решение относительно импичмента. Они заявили, что Трамп специально задерживал военную помощь Украине. Политик требовал от Зеленского начать расследование против Джо Байдена и его сына.

Ранее Piter.tv писал о том, что Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа.

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