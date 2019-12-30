Он разослал копию рукописи соратникам и в Белый дом.

Джон Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа. В августе 2019 года президент США сообщил о желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине. Дональд Трамп связал это намерение с тем, что местные власти должны помочь в расследовании против Байдена. Об этом написали журналисты New York Times со ссылкой на неопубликованную книгу Болтона. Накануне эксперт раздал черновики рукописи своим коллегам. Одна из версий направлена в Белый дом. Болтон рассказал, что документ представляет собой информацию, которой он мог бы поделиться, если его вызовут в качестве свидетеля по делу.

Напомним, что Трамп стал третьим лидером Америки за всю историю. которому объявили импичмент. Демократы обвиняют политика в препятствованию конгрессу в расследовании. Трамп превысил полномочия, требуя у Зеленского политической услуги. Сам обвиняемый заявляет, что лишь просил у президента Украины провести борьбу с коррупционерами.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно, за счет чего вырос рейтинг Дональда Трампа.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

