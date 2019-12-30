Большинство американцев (56%) поддерживают экономическую политику Трампа.

Стало известно за счет чего вырос рейтинг Дональда Трампа. Washington Post и ABC News приводят данные опроса, в котором поучаствовали граждане Америки.

Рейтинг одобрения составил 44%, что на 6% больше чем в 2019 году. Порядка 56% граждан Америки поддерживают экономическую политику действующего президента. А вот мнения респондентов об импичменте Трампа разделились. Так, 47% опрошенных считают, что американского лидера необходимо отстранить от власти, 49% - придерживаются иного мнения. Опрос проводили в период с 20 по 23 января среди 1004 человек в возрасте старше 18 лет.

Недавно США и Китай подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Китайские власти согласились закупить американских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Также власти КНР обязались повысить защиту в области авторских прав и расширить доступ к своему рынку.

Помимо этого, палата представителей в конце 2019 года вынесла президенту США импичмент по двум пунктам: воспрепятствование работе сената и превышение полномочий. Республиканцы посчитали, что Трампа необходимо оправдать, а вот демократы не согласились с ними.

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