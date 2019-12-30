Президент Эстонии отметила достижения русского адмирала Беллинсгаузена

На данный момент Керсти Кальюлайд находится в Антарктиде. Там она присоединилась к команде экспедиции "Адмирал Беллинсгаузен".

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила достижения русского адмирала Беллинсгаузена. Об этом сообщила эстонская канцелярия.

Русский мореплаватель родился в Российской империи на острове Эзель. Сейчас его называют Сааремаа и он принадлежит Эстонии. Керсти Кальюлайд назвала Беллинсгаузена "нашим человеком". Он видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться этим, подчеркнула Кальюлайд. Затем президент Эстонии обратила внимание на климатические изменения. Она считает, что с катаклизмами на планете нужно бороться.

Фадей Беллинсгаузен является одним из первооткрывателей Антарктиды. Напомним, что на данный момент президент Эстонии прибыла в Антарктиду, чтобы присоединится к команде "Адмирал Беллинсгаузен".

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Видео: EURACTIV, Eesti Vabariik 100, SuomiFinland100, Sotsiaalministeerium