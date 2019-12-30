В Париже недовольны политикой Зеленского 

Во Франции считают, что украинский президент поставил на паузу все договоренности, достигнутые на саммите в Париже

Украинский дипломат Олег Волошин отметил, что в Париже недовольны политикой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что все его усилия в организации встречи были напрасны. На саммите подписали коммюнике и согласовали разведение войск. Однако президент Украины ничего не изменил в своей политике. Депутат подчеркнул, что в Раде ведется острая дискуссия по многим вопросам, но в контексте реализации политической части Минских соглашений ничего не происходит.

Депутат Верховной рады Олег Волошин присутствовал в составе украинской делегации на "нормандском саммите". Он считает, что встреча прошла успешно.

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Видео: France 24