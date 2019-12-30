Во Вьетнами с коронавирусом госпитализировали гражданина Чехии

Представитель МИД Чехии Зузана Штихова заверила, что пока информация проверяется.

Во Вьетнаме с коронавирусом госпитализировали гражданина Чехии. Об этом сообщают чешские СМИ.

Во вьетнамском городе Дананге на карантине оказались 10 человек. У всех диагностировали начальные признаки нового вида пневмонии. Большинство из них это китайские туристы. Остальные являются работниками аэропортов или гостиниц, которые контактировали с гражданами Китая. Представитель МИД Чехии Зузана Штихова уточнила, что информация о зараженном гражданине Чехии проверяется.

По данным больницы в Дананге, в карантине находятся 10 человек с высокой температурой, у них по всем признакам коронавирус. Среди них семь граждан Китая, три вьетнамца и один гражданин Чехии. - сообщают чешские СМИ

На данный момент в Китае зафиксировано 1975 случаев заражения 56 погибших пациентов. Вирус распространился в Гонконг, Тайвань, Макао, Таиланд, Южную Корею, Японию, США, Канаду, Вьетнам, Непал, Сингапур, Францию, Австралию и Малайзию.

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