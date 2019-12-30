Путин и Пенс обменялись рукопожатиями на форуме памяти жертв Холокоста в Израиле. Об этом пишет РБК.
Вице-премьер США Майк Пенс выступал перед публикой. Закончив речь, он спустился с трибуны в зал. Сначала Пенс пожал руки лидерам Франции, Израиля и другим. Затем он подошел к Владимиру Путину и также его поприветствовал.
Напомним, что российский президент проигнорировал Пенса после своего выступления. Однако он поприветствовал Эмманюэля Макрона и принца Чарльза.
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Видео: Global News
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