Греф рассказал, как лучше хранить сбережения

По мнению главы Сбербанка деньги лучше хранить в рублях.

Глава Сбербанка заявил, что рубль - это стабильная валюта. Однако сам он хранит сбережения не только в рублях. У него есть есть накопления в долларах и евро. В феврале 2019 года Греф упомянул, что основным защитных активов граждан является доллар. Он заверил, что российские власти не должны упоминать об отмене оборота доллара в стране. Греф добавил, что России необходимо сокращать зависимость от других валют.

Герман Греф упомянул, что также имеет накопления в швейцарских франках. При этом большую часть всех сбережений занимает американская валюта.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Песков заявил, что экс-премьер Медведев сам принял решение уйти в отставку.

Видео: Science