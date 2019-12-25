Жители Северо-Запада увеличили накопления на счетах в Сбере на 20%

Концентрация капитала сосредоточена в Санкт-Петербурге.

За первые семь месяцев 2026 года частные клиенты Северо-Западного федерального округа (СЗФО) увеличили накопления на текущих счетах и срочных вкладах в Сбере на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ожидаемо, концентрация капитала сосредоточена в Санкт-Петербурге. На город, где открыто 30% всех счетов Сбера в СЗФО (в т.ч. вкладов), приходится 50% всех накопленных средств.

Основной рост портфеля привлеченных средств физлиц банка в 2026 году обеспечен преимущественно за счет вкладов: с января по июль жители Северо-Запада вложили почти на 30% больше денежных средств, чем год назад за этот период. Лидеры по динамике – жители Архангельской (+33%), Ленинградской (+32%) и Псковской (+32%) областей.

Вклад остаётся самым понятным финансовым инструментом для миллионов людей. Он не требует специальных знаний, не заставляет следить за курсами и новостями, но при этом даёт гарантированный доход. Это идеальный баланс между надёжностью и доходностью, который позволяет чувствовать себя уверенно сегодня и планировать завтра. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

В Сбербанке представлена оптимальная линейка вкладов. Ставки варьируются в зависимости от срока, суммы, а также возможности снятия и пополнения. Открыть вклад можно в отделениях банка, на устройствах самообслуживания или в СберБанк Онлайн.

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Фото: Piter.tv (архив)