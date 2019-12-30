Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Ранее от отказывался давать показания.

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон готов дать показания в сенате по делу об импичменте Дональду Трампу. Заявление было опубликовано на сайте Болтона.

Ранее политик не хотел давать показания представителям конгресса. Дело в том, что слушания шли под предводительством демократов, в то время как в сенате большинство мест занимают республиканцы.

Напомним, в декабре нижняя палата конгресса проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Президента США обвиняют по статьям за превышение полномочий и воспрепятствованию конгрессу. В результате дело в отношении Трампа перешло на рассмотрение в Сенат. Президент попросил не затягивать процесс.