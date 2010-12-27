Он обвинил демократов в затягивании процесса.

Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в Сенате США. Об этом сообщили "РИА Новости". По словам лидера страны, у демократов нет никаких доказательств против него.Он считает, что его противники не обеспечили должного процесса в Палате представителей.

На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне...Не хотят они и того, чтобы показания давали осведомитель, второй пропавший куда-то осведомитель, информатор и оба Байдена прокомментировал политик

Напомним, что в нижней палате парламента демократы не смогли получить ни одного голоса республиканцев. По словам президента Америки, сейчас республиканцы выступают единым фронтом против мошеннического импичмента. Обвинение не представило ни юристов, ни свидетелей. Демократы боятся вызова на судебный процесс неудобных для них свидетелей, поэтому тормозят передачу статьи в Сенат. Они беспокоятся о том, что Адам Шифф, которого Трамп считает коррумпированным, окажется под присягой.

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Ранее Piter.tv писал о том, что Путин прокомментировал возможный импичмент Трампа.

Фото: Pixabay.com

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