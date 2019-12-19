Путин прокомментировал возможный импичмент Трампа

Глава РФ считает, что президент США вряд ли покинет свой пост.

Президент РФ России Владимир Путин прокомментировал импичмент главы США Дональда Трампа. На вопрос журналистов глава государства ответил в ходе Большой пресс-конференции.

Глава России отметил, что решение об отставке будет принимать в Сенате, где сидит большинство республиканцев.

Они вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам,

- сказал Путин

Напомним, что об отставке Трампа заговорили на фоне предстоящих выборов на пост президента США. Действующего главу Америки обвиняют в использовании власти в своих целях. Он, якобы, вынуждал власти Украины начать расследование дела против сына своего потенциального конкурента.

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