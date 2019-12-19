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Путин прокомментировал возможный импичмент Трампа

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Глава РФ считает, что президент США вряд ли покинет свой пост.

Президент РФ России Владимир Путин прокомментировал импичмент главы США Дональда Трампа. На вопрос журналистов глава государства ответил в ходе Большой пресс-конференции.

Глава России отметил, что решение об отставке будет принимать в Сенате, где сидит большинство республиканцев.

Они вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам, 
- сказал Путин 

Напомним, что об отставке Трампа заговорили на фоне предстоящих выборов на пост президента США. Действующего главу Америки обвиняют в использовании власти в своих целях. Он, якобы, вынуждал власти Украины начать расследование дела против сына своего потенциального конкурента.

Видео: YouTube / 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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