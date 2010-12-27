Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

Теперь Сенат займется судебным процессом.

Нижняя палата конгресса проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Об этом сообщили "РИА Новости". Президента США обвиняют по статьям за превышение полномочий и воспрепятствованию конгрессу.

Результаты по первой статье голосования оказались разделены по партийному признаку. Парламентское большинство в виде демократов выступили "за" импичмент (230 человек). К ним же присоединился независимый депутат. Против импичмента высказались 197 человек, включая двух демократов. Один из присутствующих воздержался. В решении засомневалась возможный кандидат от Демократической партии в президенты США Тулси Габбард. По второму пункту "за" оказались 229 депутатов, "против" - 198. Один человек воздержался.

В результате дело в отношении Трампа переходит на рассмотрение в Сенат. Он проведет судебный процесс.

Ранее Piter.tv писал о том, что Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

