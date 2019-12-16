Юрист уверен, что имеет доказательства причастности Байденов к преступлениям в США.

Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов. Адвокат президента США заявил, что у него есть свидетели и документы. Они доказывают, что процедура импичмента призвана скрыть нарушения закона компанией Burisma. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на посты в Twitter самого спикера. Процедура импичмента также покрывает причастность Джо Байдена и его сына в "отмывании" денежных средств.

Призван помешать следующим расследованиям коррупции времен Обамы: отмыв миллиардов долларов США; нецелевое использование миллиардов, преимущественно долларов США; вымогательство; взятки прокомментировал юрист

Ранее демократы начали импичмент Трампа из-за подозрений в задержке военной помощи Украине. Взамен на это президент якобы требовал от Зеленского провести политическое расследование. Однако Дональд Трамп заявил, что требовал от Киева лишь борьбы с коррупцией, а не нападок на конкурента.

Ранее Piter.tv писал о том, что cоставлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года.

