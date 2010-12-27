Россия есть в топе лидирующих стран.

Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года. По версии журналистов из U.S.News, Россия находится в топе-3 крупных мировых держав. Список основывается на данных о ВВП, численности населения и ВВП на душу населения.

Также авторы решили, что значимые для мира государства регулярно упоминаются в СМИ и доминируют в новостных заголовках. Они влияют основную роль в формировании политической повестке дня и создании экономических моделей. Первую и третью позицию рейтинга в издании отдали США и Китаю, Россия заняла второе место. Среди стран с наименьшим влиянием отмечены Словакия, Словения, Эстония, Латвия и Литва.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия вошла в список стран с самым сильным флотом.

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