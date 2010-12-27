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Россия вошла в список стран с самым сильным флотом
Сегодня, 11:12
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lesjasap

Россия вошла в список стран с самым сильным флотом

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РФ занимает 3 место в топе-5.

Россия вошла в список стран с самым сильным флотом по версии The National Interest. Первую строчку в списке занимает ВМФ США, у которого больше всего кораблей и крейсеров в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море и Персидском заливе. Страна имеет 10 авианосцев, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.

Ни один другой военно-морской флот не имеет такого глобального охвата

комментируют журналисты

На второй позиции находится Китай, к росту ВМФ страну привел экономический подъем. Благодаря этому фактору оборонный бюджет страны вырос десятикратно по сравнению с 1989 годом. В арсенале у иностранцев  три десантных суда, один авианосец, 25 эсминцев, 42 фрегата и около 50 подлодок.

На третьей строчке - Россия, которая унаследовала большую часть советского флота. Государство постепенно модернизирует старые корабли и строит новые. Четвертое место отдано флоту Великобритании, в пятое - Японии.

Ранее Piter.tv писал о том, что в США составили рейтинг самых странных советских автоматов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: the national interest, вмф, рейтинг, флот
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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