Отмечается, что СССР значительно расширил горизонты оружейного дела.

В воскресенье, 1 декабря, стало известно о том, что в США составили рейтинг самых странных советских автоматов. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

В список попали такие автоматы, как ТКБ-011 и ТКБ-022. Американцы назвали их "оружием из фильмов про пришельцев". Также США заинтересовалТКБ-0146, который поразил экспертов темпом стрельбы. Кроме того, в необычный список попал ТКБ-59, который обладает тремя стволами и соответственно тройным магазином.

Эксперты США заявили, что в СССР горизонты оружейного дела были значительно расширены. Однако, ни один из этих образцов в советском союзе не приняли.

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Видео: YouTube / Quantum Future