Эрдоган озвучил дату запуска "Турецкого потока"

Старт турецкого газопровода запланирован на 8 января. Церемония открытия состоится в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил дату открытия "Турецкого потока". Об этом он сообщил телеканалу NTV на церемонии открытия газопровода TANAP.

На днях пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что на открытии также будет присутствовать Владимир Путин. Об этом главы государств договорились в недавнем телефонном разговоре. Также известно, что на прошлой неделе завершилось тестирование двух нитей "Турецкого потока". Мощность каждой из них достигает до 15,75 млрд кубометров.

Газовая труба проложена по дну Черного моря. Через неё голубое топливо пойдет в Европу по газопроводу, который сейчас достраиваются в Сербии. Заказчиком выступает компания Gastrans.

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Видео: YouTube / Anadolu Agency