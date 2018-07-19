Первый запуск ракеты прошел в середине ноября.

В Арктике состоялись первые испытания ракеты "Кинжал", упомянутой Владимиром Путиным еще в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

"Кинжал" представляет собой авиационной комплекс, в составе которого есть самолёт МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. Она может развивать скорость до 10 Махов. Сама ракета относится к ракетному комплексу "Искандер". Во время испытаний ракетный удар был нанесен по наземной цели, расположенной на полигоне Пембой.

В Воздушно-космических силах России испытания комментировать отказались.

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