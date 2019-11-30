Украина озвучила условия прямых поставок газа из России

Он не исключил возможность заключения договора по "политической цене".

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что готов договариваться о прямых поставках газа с Россией. Об этом он сообщил телеканалу "Украина" в эфире шоу "Свобода слова".

Алексей Оржель уточнил, что переговоры с Россией – это "честная, четкая и откровенная позиция". По его мнению, цена должна быть привязана к европейскому индикатору. Оржель указал, что в данной ситуации очень важно прийти к компромиссу с обоих сторон. Если странам не удастся договориться, то цены на голубое топливо взлетят.

Напомним, что действующий контракт на поставку голубого топлива истекает в конце 2019 года. "Газпром" уточнил, что без продления контракта он может "фактически перекрыть вентиль". Оржель был недоволен решением российской компании, но уточнил, что на переговорах в Вене были сделаны первые шаги на пути к заключению нового договора.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что праздник выпускников "Алые паруса-2019" взял три награды в Best Event Awards World.