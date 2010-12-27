Праздник выпускников "Алые паруса-2019" взял три награды в Best Event Awards World

В том числе и главный приз конкурса.

Петербургский праздник выпускников "Алые паруса-2019" получил сразу три награды в престижном конкурсе Best Event Awards World, рассказали в пресс-службе одного из организаторов проекты – Пятого канала.

Все представленные на конкурс события рассматривались по 23-м позициям. Среди них: собственный формат, устойчивые инновации, некоммерческое событие, Media & PR Event, Роуд-шоу, культурное событие, спортивное мероприятие, публичное мероприятие, малобюджетное мероприятие, запуск продукта/услуги. Учитывались также креативность, атмосфера, эффективность и соответствие коммуникационной цели.

Главное событие лета Петербурга – "Алые паруса-2019" – признано победителем номинации "ICONIC EVENT AWARD 2019". Кроме того, праздник выпускников отметили серебряными призами в номинациях "BEST MUSICAL EVENT 2019" и "BEST BEA WORLD EVENT AGENCY 2019".

В 2016 году "Алые паруса" уже получили первый приз в номинации "Best public event".

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