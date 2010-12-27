Власти Петербурга не будут переносить салют на час раньше

Перенос "ночного" времени на 22 часа не коснется праздничных салютов.

Салют в Петербурге в праздничные дни, как и ранее, будет начинаться в 23 часа. В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности опровергли информацию о том, что салют будут запускать на час раньше.

Оказалось, что документ, который появился на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы не относится к праздничным залпам. Речь идет о том, что теперь ночное время в Петербурге будет наступать в 22 часа, а не в 23 и длиться до 8 утра.

Время салютов на День Победы, День города, Алые паруса, День ВМФ и другие праздники изменять не будут.



Фото: Piter.TV