Салюты в Петербурге будут начинаться раньше

Смольный перенес начало красочных залпов на час.

Привычные петербуржцам поздние салюты в майские праздники, День города и после "Алых парусов" претерпели изменения. Смольный принял решение перенести запуск фейерверков на час раньше из-за того, что по закону шум после 22.00 часов и до 8.00 запрещен. Такое постановление опубликовали на сайте правительства.

По старому, от 2000 года, распоряжению шум разрешался до 23.00 и после семи утра. Новый проект сместил временные рамки.

Единственным исключением будет празднование Нового года, самый торжественный момент которого, по традиции, наступает в полночь.

Ранее петербургскую пиццерию закрыли на два месяца за шум и мусор.

Фото: Piter.TV