Суд в Петербурге закрыл пиццерию на Большой Конюшенной на два месяца за шум и мусор

Жалобы начали поступать от петербуржцев с июня 2019 года.

Дзержинский районный суд после многочисленных жалоб местных жителей привлек владельцев пиццерии на Большой Конюшенной к административной ответственности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Жалобы из-за шума и мусора начали поступать от петербуржцев с июня 2019 года. Местные жители рассказали, что запахи с кухни распространялись по их квартирам, все погрузо-разгрузочные работы проходили о дворе, куда выходили квартирные окна. Также владельцы заведения поставили мусорные контейнеры рядом с общедомовыми. Помимо этого, петербуржцы волновались, что для приготовления блюд в заведении использовали дровяную печь.

Представитель администрации пиццерии отметил в суде, что со стороны МЧС к ним не было никаких претензий и требований в части нарушений требований пожарной безопасности. В конечном счете, суд решил приостановить работу пиццерии на 60 суток.

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