Подрядчик сцены МДТ оспорил иск к Минкультуры

Дата слушаний в суде не уточняется.

В среду, 9 октября, стало известно о том, что подрядчик сцены МДТ повторно оспорил отказ в иске к Минкультуры. Об этом сообщается в картотеке портала "Электронное правосудие".

Согласно документам, компания "Трансепт групп" настаивает на взыскании с подведомственного Минкультуры 27,2 млн рублей,. Дело в том, что компания понесла убытки из-за простоя при сооружении новой сцены МДТ.

Ранее суд отказал компании из-за того, что та не предоставила документальных подтверждений о простое стройплощадки.

Дата слушаний в суде не уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что депутаты поддержали законопроект о повышении заработной платы себе и чиновникам.

Фото:pixabay