Депутаты поддержали законопроект о повышении заработной платы себе и чиновникам

Зарплаты будут постепенно увеличиваться в течение трех лет.

Петербургский парламент в первом чтении принял законопроект, который призван увеличить рост зарплат депутатов и чиновников в ближайшие три года.

Оклады будут рассчитываться исходя из расчетной единицы, одна единица в 2019 году равняется 1355 руб. В 2020 году расчетную единицу увеличат до 1410 рублей, в 2021-м – до 1465 рублей, а в 2022-м – до 1525 рублей.

Расчетная единица повышается ежегодно в зависимости от индекса потребительских цен. По прогнозам, каждый год он будет повышать на 4%.

Ранее в ЗакСе приняли поправки в бюджет на 2019 год.

Фото: пресс-служба ЗакСа