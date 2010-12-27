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Депутаты поддержали законопроект о повышении заработной платы себе и чиновникам
Сегодня, 14:04
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nastya960

Депутаты поддержали законопроект о повышении заработной платы себе и чиновникам

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Зарплаты будут постепенно увеличиваться в течение трех лет.

Петербургский парламент в первом чтении принял законопроект, который призван увеличить рост зарплат депутатов и чиновников в ближайшие три года.

Оклады будут рассчитываться исходя из расчетной единицы, одна единица в 2019 году равняется  1355 руб. В 2020 году расчетную единицу увеличат до 1410 рублей, в 2021-м – до 1465 рублей, а в 2022-м – до 1525 рублей.

Расчетная единица повышается ежегодно в зависимости от индекса потребительских цен. По прогнозам, каждый год он будет повышать на 4%.

Ранее в ЗакСе приняли поправки в бюджет на 2019 год.

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: депутаты, закс, зарплата, чиновники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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