Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа

Страна успела накопить ресурсы, благодаря которым может обойтись вообще без поставок.

В Минэнерго Украины заявили о готовности к прекращению транзита российского газа. Глава ведомства Алексей Оржель пояснил, что в стране закачано "рекордное" количество топлива. Об этом спикер рассказал во время эфира передачи "Свобода слова" на местном телеканале.

Мы готовы к ситуации, в частности, к остановке транспортировки по украинской территории прокомментировал чиновник

По мнению специалиста, Украина готова пережить новый отопительный сезон вообще без поставок ресурса. Однако в Киеве по-прежнему не исключают возможность продления контракта с "Газпромом". Этот вопрос сейчас является для государства приоритетным. Обсуждения по транзиту газа проводятся в трехстороннем формате с участием ЕС. До сих пор эти встречи не привели к должному результату, новые документы не подписаны.

Напомним, что действие прежних соглашений заканчивается в конце 2019 года

Ранее Piter.tv писал о том, что в Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/ICTV