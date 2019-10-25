В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

Местные компании все равно готовятся к временной остановке транзита газа.

По мнению украинских политиков, России придется прокачивать газ через их страну в 2020 году. Об этом сообщил председатель Национального банка государства Дмитрий Сологуб в интервью изданию "Сегодня.ua".

По словам спикера, "Газпром" вынужден идти на эти условия из-за контрактных обязательств. Специалисты ждут транспортировку минимум 50 млрд кубометров газа. Этот объем учитывает местное хранение ресурса и эксплуатацию трубопроводов в обход страны. Однако "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" активно готовятся к возможному "временному" прекращению подачи газа.

Действующие договоренности заканчиваются 31 декабря 2020 года, а новое соглашение еще не подготовлено. В Кремле готовы подписать новый контракт, если Украина успеет имплементировать законодательство ЕС.

Ранее в "Газпроме" допустили, что газ можно будет транспортировать в обход Украины с 2020 года. Речь шла об альтернативном пути - "Северном потоке-2". Его должны были начать эксплуатировать еще к концу 2019 года. Однако затяжное согласование Дании со строительством трубопровода отодвигает сроки.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз" раскритиковал решение начать отопительный сезон в Киеве.

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Видео: YouTube/Факти ICTV