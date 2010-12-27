Сейчас специалисты обсуждают условия договора.

Алексей Миллер заявил о возможности Украины снизить текущую цену на газ. Глава "Газпрома" рассказал, что контракт на транзит газа с Украиной станет единственным выходом, пока в Киеве не создадут независимого оператора ГТС. Такое заявление специалист сделал во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

На сегодняшний день до завершения этого процесса еще достаточно далеко...И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта добавил спикер

Вопросы российских аналитиков вызывает тот момент, что Украина еще не может определиться по каким стандартам законодательства будет работать. Они хотят успеть перейти на европейские законодательство, однако это требует гораздо большего времени, чем есть у правительства.

Если к январю Украине не запустит независимый регулятор, ей придется действовать по условиям соглашения с Россией. Условия договора актуализированы к нынешним рыночным условиям. Сейчас обсуждается вопрос установление единого тарифа на газовые ресурсы.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Газпрому" отключили иностранную технику через спутник.

Фото: Piter.tv

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