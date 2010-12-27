"Газпрому" отключили иностранную технику через спутник

Отечественные производители готовы предоставить аналоги зарубежного оборудования.

В "Газпроме" заменят все иностранные компрессоры из-за инцидента со спутниками. Руководство компании после неприятного эпизода решило поменять зарубежные устройства на отечественные аналоги. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в компании. Поводом послужила ситуация в 2012 году. Тогда мобильное оборудование отключилось не по требованию представителей организации, а австрийской компании-производителем LMF. Это произошло дистанционно. До сих пор компрессоры отказываются функционировать.

В процессе испытаний оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем, потенциальный российский поставщик вернул его себе", - сообщил собеседник агентства комментируют представители холдинга

На данный момент уже изготовлен образец, который разрабатывали в Татарстане. Устройство будет помогать специалистам ремонтировать трубопроводы.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Газпром Арена" и "Лахта Центр" поздравили сборную России с выходом на Евро-2020.

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